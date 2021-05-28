學校疫情下參與自願驗毒計劃增　去年升4%至182間

禁毒專員羅翠薇指「禁毒是一項長期、不可以鬆懈的工作」，禁毒處及相關非政府機構盡量接觸不同的目標社群，特別是青少年及年輕成年人，多管齊下進行推廣。其中鼓勵學校參與自願驗毒的「健康校園計劃」更於去年「疫」境中獲得良好反應，參與學校的數目上升4%至182間；今年2月開設的Facebook及Instagram專頁，至今已有逾200萬次瀏覽率。她希望可繼續加強巿民對毒品的認知，及早辨識隱蔽吸毒者，鼓勵他們及早求助接受戒毒治療或服務。

健康校園計劃推出至今，參與的學校數目每年均有增長，雖然去年疫情下一度停課，但參與學校仍有4%增長至182間，她對此感到滿意。至於與上述計劃相輔相成的「動敢抗毒計劃」亦會繼續推行，以擴闊禁毒訊息在中學的接觸面。至於健康校園計劃中的自願驗毒部分，她稱因私隱關係，未能交代至今有多少學生接受檢測及相關結果。被問到會否考慮將檢測由自願變作強制，她指會維持現況，強調：「我們覺得支援方式好過緝毒方式，預防教育會更有效 」。

除了面向學童外，禁毒處及非政府機構亦會繼續對家長及教師提供支援。家長層面方面，會為他們舉辦講座，如教導家長倘發現子女有異樣，如身有異味、眼睛充血或呆滯等，懷疑子女涉及毒品問題，就須向專業人士求助；教師層面方面，會舉辦工作坊，為校長及教師提供培訓。

此外，正進行翻新工程的金鐘香港賽馬會藥物資訊天地，閉館前平均每年入場有逾3萬人次，當中一半為學童，翻新後的展館會提升設施和更新展品，加強對大眾禁毒教育功能。