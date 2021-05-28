醫管局員工陣線播六四片　電檢處指違例登門發信

電檢處職員在昨日(27日)傍晚，前往醫管局員工陣線的辦公室發信，指出該會的兩場六四事件電影放映會，播放影片《我畢業了》及《動詞變位》，違反《電影檢查條例》，並要求該會提供《動》片放映的資料。

信中提及，電檢處早前接獲公眾查詢，提及醫管局員工陣線於5月22及23日向會員上映影片。根據工會在網上社交平台發放的資料，5月22日上映影片《我畢業了》，並沒有根據《電影檢查條例》獲發核准證明書或豁免證明書。若影片未獲發給豁免證明書或核准證明書，一經定罪可處罰款20萬港元及監禁1年。

此外，工會擬於5月29日上映影片《動詞變位》，上映影片的版本必須曾經送檢並獲監督發出核准證明書或豁免證明書，以及上映影片時須展示有關的證明書。上映獲發豁免證明書或核准證明書的影片，必須在該影片整段上映時間，將有關證明書及其清晰影印本，展示在用以容納觀眾觀看該影片的場所的入口處或近入口處的顯眼位置。違反該規定，一經定罪可處罰款1萬港元。為配合電檢處的執行巡查工作，故要求工會提供5月29日上映影片《動詞變位》的資料，包括上映影片的時間及地點等。

據悉，電檢處人員在辦公室內，拍攝醫管局員工陣線同事及文宣，雙方為此發生爭論，電檢處人員其後被要求刪除照片，在拒絕後並報警處理。警員接報到場了解，其後有約10名警員到場支援，最後電檢處人員離開，警員則指示如醫管局員工陣線的代表有任何疑問，可透過報案編號向警方了解事件。