青少年半數食大麻　索K升69%　禁毒處推網上輔導

本港去年被呈報21歲以下青少年吸毒人數達525人，按年上升6%，半數即275人是吸食大麻，而吸食俗稱K仔的氯胺酮人數勁升69%。保安局禁毒處禁毒專員羅翠薇指，大麻與一般毒品無異，同樣令人上癮及傷害身體，產生幻覺及抑鬱等。她呼籲青少年切勿吸食的同時，亦就坊間有關大麻的錯誤資訊逐一駁斥，譴責有人發放假資訊。她又提到，雖然疫情下抗毒工作受影響，但此為一個契機，發展多元的抗毒治療或輔導，包括將活動移師網上舉行。

羅翠薇接受東網訪問時指，對於吸食K仔的青少年升幅大增，由於K仔近年在東南亞地區再度興起，有關毒品流入本港，計及隱蔽吸毒的人數，估計相關情況或更嚴重。至於大麻，她慨嘆由於社會上充斥大量關於大麻的錯誤資訊，致吸食的青少年有增無減，她狠斥有關說法「是誤導 、是錯誤」，並逐一駁斥各種謬誤。

對於有指大麻只是草本，對身心無害，她強調大麻禍害甚多，對健康會造成短期及長期的嚴重傷害。另有人指大麻具醫學作用，羅肯定地表示：「吸食大麻肯定無醫學作用，因為唔知份量」，雖然部分研究認為某種大麻素可紓緩個別疾病，如痙攣等，但她強調大麻素不能根治疾病，本港亦無任何有大麻素的註冊藥劑製品，至於全球亦只有3、4種藥含大麻素並成功註冊。

而坊間最多人提及的，是指海外國家已把大麻合法化，認為本港未有跟隨，是落後的表現。羅對此甚感氣結，她強調，目前僅加拿大及烏拉圭把消遣用大麻合法化，而美國雖有個別州份合法化，但聯邦政府層面仍屬違法。而該些國家或地區提出的理據，竟是可獲取額外稅收、減輕法庭工作等，她重申，這些因素不適用於本港，本港亦不會把大麻合法化。

雖然大麻不合法，但大麻二酚(CBD)則不屬受《危險藥物條例》監管，到底原因何在？羅解釋，大麻植物含有多種大麻素，其中兩種最活躍的為四氫大麻酚(THC)及CBD，其中THC對人有害且會上癮，CBD則無精神活性作用，不會令人上癮或引致思覺失調，不屬《危險藥物條例》下的受管制藥物。雖則如此，CBD的產品受不同條例規管，例如含CBD的藥劑製品，均被列為第一部毒藥及處方藥物，受《藥劑業及毒藥條例》監管。

談到去年整體吸毒人數下降，不排除因疫情下呈報機構接觸到的吸毒者人數減少有關 ，那麼禁毒活動或治療康復有否受阻？羅稱，實體活動確實有減少，但業界反應迅速，將相關活動轉以電話或網上視像形式進行，令有關活動及治療得以延續。

為打擊大麻湧港問題，海關及警方不時採取執法行動，今年2月，警方在落馬洲一村屋搗破黑幫毒品倉，檢獲一批由北美運抵本港的大麻花，巿值6,300萬元，拘捕一名男子；去年10月，海關在觀塘一工廈搗破大麻種植場，檢走一批大麻植物及製成品，總巿值逾80萬元，拘捕一名19歲報稱大專生青年；去年4月，警方在葵涌一貨櫃場檢獲巿值逾一億元的大麻花，拘捕3名男子。