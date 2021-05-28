22億元超級單車徑　斷橛禾蟲

貫通新界東西的「超級單車徑」耗資22億元，原定於2011年陸續完成，但2014年審計署指工程涉及延誤及超支，全長60公里、連接馬鞍山至屯門的路段更延至去年9月底才通車。其中古洞一段如「斷橛禾蟲」，短短1.5公里已有13個斷口，車手須不斷落車推車。有關注人士指愈來愈多人以單車代步，但有關設計卻甚為落後，希望當局可以改善設計。

據現時法例，如單車徑上有「終止」的標示，車手必須落車及推車過路。但雙魚河進入青山公路古洞段開始，至洲頭村路交界，短短1.5公里路段已有13個斷口，最短的一段路更只有約20米。

香港單車同盟成員陳家良指，「斷路」的設計原意是單車避開行駛的車輛，但缺口太多，反而為騎單車的人士帶來極大的不便。陳指，隨着單車愈趨普及，多個國家已採用天橋或隧道分流單車及汽車，但反觀香港仍採用斷路的設計，非常落後。他促當局參考外國設計，或強制車輛減速來取代過多的相關設計。

土木工程拓展署發言人指，單車徑網絡設計和建造是根據相關指引，在彎度、坡度、寬度、視距、連貫性等方面作出適當考慮，盡量減少強制騎單車人士落車橫過路口及車輛出入口的情況，並在路面上提供適當的交通標誌、道路標記和設施，以保障騎單車安全。