運署靠害　長命斜彎位擺柱陣　單車徑險象環生

疫情下踩單車市民大增，惟近年涉及單車意外的傷亡數字均有上升，去年首三季死亡的人數，更是前年同期2.5倍。東網記者追查發現，不少意外與單車徑長命斜有關。大埔有單車徑的高危落斜彎路意外頻頻，上月接連發生2宗炒車意外，有車友一度命危；將軍澳有斜路隧道出口豎立鐵柱陣，令通道收窄僅得半米，車友被迫逆線行車。單車教練直指在斜路彎位加柱反增加危險性；有議員則狠批運輸署設計失當，擔心日後若開放電動滑板車及電動單車等電動代步工具亦可於單車徑上行駛，屆時意外更會增多。

汀角路近大埔東消防局對出的單車徑大斜路，上月8日及24日發生2宗嚴重單車意外，兩名女士踏單車到上址下斜時，均疑失控翻側倒地，撞及頭部昏迷不醒，其中一人撞車後地面留下大灘血漬，送院搶救後情況危殆。當局在上址豎起膠柱提醒市民留神，惟記者日前到場巡視後發覺該處因豎立膠柱令路面收窄，同時有不少車友落斜時並無煞車俯衝而下。

將軍澳南海濱長廊單車徑同樣有類似「死亡斜坡」，該處原本相當寬闊，中間有一排膠柱分隔來回行車線，惟在落斜位置，路面除寫上「慢駛」的標誌，還在路中心豎立一條膠柱，並劃上一個弧形影線禁區，削去一半路面空間，踩單車經過的鍾先生直指對新手來說有危險，質疑政府好心做壞事。同區近唐明苑對出的隧道口交界，單車徑落斜位置近十字路口豎立3個俗稱「神主牌」的鐵欄，將路面空間收窄至僅53厘米，不足一輛單車通過。而日前記者更目睹有小學生過路時險被為避開「神主牌」的車友撞倒。

形動單車隊教練陳政烜到汀角路意外現場視察後直言，很多人因害怕該些膠柱而撞向路邊，反而增加意外，也無助減慢車速，建議在高危地點設置有軟墊的圍欄，減少意外。陳慨嘆，單車徑設計停留在80年代，盼當局從設計着手，擴闊斜路路口，不要在落斜位設過路處。3+1單車同學會創辦人劉錦滿則指，將軍澳單車徑的膠柱令人摸不着頭腦，收窄路面或令技術欠佳的新手因而炒車。他直指膠柱陣在外國極少見，形容政府是「斬腳趾避沙蟲」，應在教育及交通指示上着手改善。

運輸署正研究為電動滑板車及電動單車等電動代步工具「鬆綁」，早前更在將軍澳單車徑推行試驗計劃，容許已登記的該類工具「攞正牌」在單車徑上行駛。立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌指，運輸署有責任研究及提升單車徑長命斜安全，現階段沒有做此工作，有塞責之嫌。由於電動車輛的速度及控制技巧都比單車高，若當局在未改善單車徑設計及加強教育就貿然開放予電動滑板車使用，肯定發生更多更嚴重的意外，促當局確保提升單車徑至適合程度，也可指定某些地點才可允許使用電動車輛，避免單車徑意外不跌反增。

運輸署發言人指，去年收到有關新界區單車徑設施的投訴約有110宗，政府採用跨部門多機構合作模式的策略，從有效執法、公眾參與（包括宣傳和教育）等方面，推廣和提升市民騎單車時的安全意識。