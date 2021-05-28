Dr.東：糖尿病足嚴重可致截肢　中醫師籲及早求醫

紊亂的生活作息及暴飲暴食是不少都市人的生活常態，糖尿病患者因而逐年上升，糖尿病及其併發症會嚴重傷害患者足部，或造成糖尿病足。有中醫師指出，糖尿病足的初期病徵不明顯，若延遲就醫，患者有機會需截肢，呼籲患者切勿諱疾忌醫。

高血糖可導致血管病變及神經病變，使患者出現嚴重併發症。目前糖尿病主要包括數種併發症，例如腎病變、視網膜病變及心腦血管病變。併發症可造成身體嚴重傷害，因高血糖令血管硬化收窄，促使足部局部供血不足，導致患者末梢血管缺血以致周圍神經缺氧壞死，就會出現嚴重病情。

基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師(全科)楊志峰指，糖尿病足患者會有血行不通、脈絡阻塞的問題，患者初期病徵不明顯，起初會出現麻痹，並持續一段時間，雙腳功能亦會逐漸變差，如感受不到溫差及感覺遲鈍等。此外，雙腳若受傷或流血不止，康復時間較長，進度緩慢。楊呼籲患者及時就醫，盡早治療，防止病情蔓延及惡化，這樣治癒機會也越大。他提醒市民，若延誤處理病況，患者會出現疼痛、潰瘍、壞疽等，其時治療也較困難，治癒機會低，甚至可能面對截肢致殘，及邪毒入體出現敗血病等，最終賠上性命。

楊續指，不良飲食習慣及肥胖會影響病情，呼籲市民應重視健康飲食。又告誡糖尿病患者應該定期檢查雙腳有否感覺異常及傷口，避免剪腳趾甲至太深，形成腳部創口。又建議患者穿鞋襪保護雙腳，避免撞傷、擦傷及細菌入侵。另外，患者亦應考慮每星期用溫水浸泡雙腳徹底清潔及去皮垢防止細菌滋生，並促進足部血液循環，令雙腳更健康。