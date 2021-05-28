自然分娩有利嬰兒腸道菌群發展　減少患食物敏感

食物敏感，在香港並不常見，惟一旦有食物敏感，便較其他人容易出現哮喘、過敏性皮炎等敏感病症。有醫學團體研究發現，食物敏感與嬰兒初生期腸道菌群發展有關。若嬰兒腸道菌群中「類桿菌」數量持續偏少，其有食物敏感的風險會較其他嬰兒高出3倍。研究又發現，腸道菌群中「類桿菌」數量持續偏多的嬰兒，大多數都是經自然分娩方式出生。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院轄下的香港大學─巴斯德研究中心團隊，與加拿大研究人員合作進行研究，於2008至2012年間招募了1422名於加拿大出世的嬰兒參與。團隊在每位嬰兒3至4個月大及1歲時，分別採集其糞便樣本，分析當中的腸道菌群，並於這群嬰兒1歲及3歲時，為其做皮膚點刺測試，評估他們對不同致敏原的反應。

結果發現，腸道菌群中「類桿菌」持續偏少的221名嬰兒，其於3歲時出現對花生敏感的風險，較類桿菌持續偏多的嬰兒高出3倍。這群類桿菌較少的嬰兒中，亞裔嬰兒出現食物敏感的風險，較其他族裔嬰兒高近5倍，而出現對花生敏感的風險更高近8倍。至於腸道菌群「類桿菌」持續偏多的650名嬰兒，92%都屬自然分娩。

該研究中心助理教授黃世萬指，「類桿菌」多有助提升人體新陳代謝及免疫防禦，而「類桿菌」可經母體腸道及陰道傳送給嬰兒，剖腹分娩的嬰兒出生時不會經過母親的陰道，曝露於「類桿菌」的時間因而減少，足已影響他們往後的腸道菌群發展。他建議，避免嬰兒食物敏感最好的方法是盡量不要剖腹分娩，而家長亦應讓嬰兒在3歲前接觸更多不同微生物，有助其免疫系統發展。