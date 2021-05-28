東方日報A1：保安局警告銀行　咪掂黎智英資產

正於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，早前被保安局局長運用《港區國安法》第43條，凍結持有的壹傳媒71.26%股份，估計市值超過3億元，該股的其餘股份則可以如常買賣；另黎持有的3間本地銀行帳戶亦被凍結，當局已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。昨日有外電報道，局長日前向黎智英、滙豐銀行和花旗銀行發出署名信件，要求銀行不要就黎的戶口和指名財產作任何交易，包括出售、轉讓、用作抵押或轉移至香港境內外，否則可能會面臨最高7年監禁和罰款。保安局局長昨回應事件稱，有理由懷疑黎智英的財產與勾結外國勢力及危害國家安全的罪行有關，與正常營商談不上關係。

據外電報道，署名信件是在凍結黎的資產後發出，其中寄到黎智英身處的赤柱監獄，信件被稱為「一號通告」，當中列出黎智英3間英屬維爾京群島註冊公司、所聯繫的7個香港戶口，又提到相關指示在2023年5月才到期。報道中提到，黎智英曾表示因應政治壓力，大量財產早已移離香港，黎的財務顧問指這些財產遍布亞洲和北美，包括台灣物業、加拿大酒店，以及價值數以千萬美元的美股，現正尋求律師意見，以了解可以如何挑戰凍結財產決定，以及對離岸資產的影響。

報道引述3名高級私人銀行家和3名企業律師指，當局是第一次把國安機制延伸至銀行界精英階層，暴露客人和高級財務經理面對的風險。據指，華僑永亨銀行亦在凍結戶口名單之內，但未知該行是否亦有收到有關信件。

保安局局長昨日就去信事件作出回應，對於凍結黎智英資產，強調是處理犯罪、危害國家安全人士的財產，並會依法處理有關股票、公司或銀行財產。他再三強調是針對勾結外國勢力及危害國家安全的罪行，並有理由懷疑有關財產與相關罪行有關，與正常營商談不上任何關係，是兩碼子的事。

花旗銀行發言人表示，不會就個別客戶情況作出評論，該行在全球業務所在地均需遵守所有當地相關法例。滙豐及華僑永亨銀行發言人則不作評論。

香港金融管理局發言人稱，不評論個別個案及執法機關進行的刑事調查，該局與執法機構有清晰分工，做法與其他國際金融中心一致，與刑事調查有關的凍結資金或財產行動，是由有關執法機構按相關法例進行，而銀行已建立有效的機制，配合執法機關進行刑事調查，包括按相關法例限制及沒收財產，去年實施的港區國安法亦已納入其中。

壹傳媒在前日發出的通告指出，國家安全處提醒行政總裁及執行董事張劍虹及該公司，不得作出任何行為協助或教唆任何人士，以違規方式處理黎智英上述指定財產，以及作出該等行為的潛在相關法律後果。通告又披露，於2021年3月31日，壹傳媒未經審核銀行及現金結餘約5.21億元，未償還銀行貸款總額9,360萬元，其他流動負債包括應付款項及其他應付款項總額3.81億元，以及合約負債總額6,940萬元。管理層認為，自2021年4月1日起至少18個月，集團現有營運資金將保持足夠而無須黎智英提供額外資金。由於目前已屆5月底，即該集團現有營運資金可能僅夠支持約16個月。

另外，張劍虹早前稱壹傳媒集團及《蘋果日報》的運作及資金財務不受影響。不過，壹傳媒股份自上周一（17日）開市前宣布「短暫停牌」近兩個星期。有小股東質疑張有關表述涉嫌蓄意誤導，已委託律師向執法機關正式投訴張及壹傳媒其他董事，又要求執法機關徹底調查事件。

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