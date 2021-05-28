你要知：夏日炎炎總是攰？　簡單一招踢走疲勞

夏天又熱又焗，令人容易頭暈、難以集中，甚至會失去胃口、變得煩躁等。有人統稱這些症狀為「夏日疲勞症」，為何天氣炎熱會引致這些症狀？要如何對抗夏日疲勞？註冊中醫師馬琦傑為大家一一講解！

「人體會通過排汗散熱調節體溫，因此在天氣炎熱的夏天，身體為適應酷熱天氣，會大量排汗散熱。」醫師指當身體排出太多汗水，體內水分會失去平衡，心跳及代謝率增加，因此容易造成身體比較疲倦的感覺。「在中醫角度下，出汗太多會造成『耗氣傷陰』，意指身體裏的氣不充沛、氣虛，身體氣力全無。嚴重的時候，睡眠也會受到影響。」

要對抗「夏日疲勞症」，最重要是補充足夠水分，有需要亦可飲用電解水。「如果出一身大汗而體內津液得不到補充，就非常容易導致體內津液的損傷，從而傷陰。」醫師建議可用花旗參焗水飲用，從而達到補益脾肺，益氣生津功效。另外要盡量避免食油炸或重調味的食物，以及不要喝酒，因酒精利尿，有機會加快水分流失。

至於解決頭暈、難以集中等症狀，醫師推介按壓穴位，可以幫助清利頭目。「可使用指腹按壓百會穴（兩耳尖對上相連與鼻樑正中向上直線，在頭頂兩線交會處）、上星穴（前髮際正中直上1吋）、風池穴（後腦髮際的凹陷處）及太陽穴（前額兩側、外眼角上方）等，可以達提醒之效。」

醫師提醒，在酷熱的戶外進入冷氣場所前，最好先印乾汗水，並讓身體自然方式冷卻5-10分鐘後再進入冷氣場所。「如果可以最好更換乾爽的衣物，可大大減低着涼的風險。10歲以下的小朋友及有肺虛症狀的人，毛孔管理能力較差，需要特別注意！」