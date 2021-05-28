明起18間非急症醫院可特別探訪　家屬須預約登記

本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，醫院管理局明日(29日)起進一步擴展特別探訪安排，由現時8間增至18間非急症醫院。醫管局行政總裁高拔陞今早(28日)在電台節目表示，員工昨日(27日)開始主動聯絡病人家屬進行預約，料明日起18間醫院都可以安排探訪，相信可滿足到家屬的需求。

高又指，公立醫院暫時有逾3成員工接種新冠疫苗，認為反應不錯，已安排在醫院內提供接種服務，讓員工可在上班時間內打針，可選擇打由內地及德國研發的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗。他重申疫苗保護性強，認為員工接種後毋須定期檢測，是科學的做法。

新增特別探訪安排的10間非急症醫院：

港島西醫院聯網

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）

九龍中醫院聯網

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

九龍西醫院聯網

●明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部

新界東醫院聯網

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

新界西醫院聯網

●小欖醫院