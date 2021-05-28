壹傳媒股價連日波動　漲逾1成後倒跌　證監會被轟徹查不力

香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，由於大股東黎智英持有的股份被凍結，公司股份流通量減少，壹傳媒股價復牌後股價相當波動，而公司營運的可持續性卻令人憂慮。

鄧又指，連年虧蝕的壹傳媒業績差勁，經過這一年的事件，收入勢繼續大受影響，再集資機會大減，加上大股東被凍結資產後會否要求上市公司還款亦是另一困擾。在公司開源困難、前景黯淡的情況下，找不到任何要買入的理由。

持有壹傳媒股份兼投資者權益關注組召集人陳仲翔直斥證監會不作為，助長市場歪風，讓「有心人」將壹傳媒的股價舞高弄低。他促請證監會調查昨日早上競價時段的異動，機制是否有被人濫用？因為只有監管機構才有能力去翻查和詢問落盤股票行的動機，唯有監管機構作出行動，才能阻嚇市場的不正當行為。