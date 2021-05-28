綠置居今交表啟鑽苑最搶手　失業漢：太太負責供樓

房委會新一期綠置居計劃於今日(28日)開始接受申請，交表截止日期為下月10日。位於觀塘的房委會綠置居銷售小組早上8時開門接受市民交表，惟現場人流疏落未見踴躍，直到8時才有零星市民。有市民本想到現場交表，惟因是公屋居民故需要回到屋邨辦事處交表，又稱心水單位是啟鑽苑，因交通便利。亦有到場取表市民指綠置居以市價5折發售，價錢便宜，故希望趁機「上車」置業。

林生林太表示，本以為到現場交表「可以排頭位」，惟因是公屋居民故需要回到屋邨辦事處才可交表。他們又指心水單位是啟鑽苑大單位，直言「非啟鑽苑不買」，因交通便利、且方便小朋友上學，對抽中心水單位頗有信心，「應該都有5至8成機會啦」。

暫時無業的郭先生則陪同女兒到場，直指綠置居價錢便宜，故希望嘗試置業，但不打算考慮更便宜的租置回收單位，因「太遠不方便」，希望住啟鑽苑能靠近市區，供樓將由妻子負責。

首次申請綠置居的劉先生則指，現正住公屋，而家中子女將出社會工作，「交3、4倍租金不如供樓」，故決定嘗試置業。他坦言只有啟鑽苑對他有吸引力，因現時正居於慈雲山，認為啟鑽苑地理位置相近較佳，加上多人家庭，心水啟鑽苑的大單位，但對能否成功抽到就沒有信心，直言「好運便抽到，抽不到就算」。