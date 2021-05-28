可口可樂營業部員工罷工靜坐 不滿新薪酬調整方案被減薪

太古可口可樂營業部職員到公司門外抗議。 （曾志恒攝）

新冠肺炎疫情影響經濟，不少打工仔被迫減薪或被裁員。太古飲料（香港）職工總會今（28日）早與太古可口可樂香港有限公司約30名營業部職員到公司門外罷工靜坐抗議，他們不滿公司強迫員工接受大幅度減薪的薪酬調整，更威脅員工如不接受方案，今將直接被解僱。工會批評公司無良，趁疫打劫，要求公司保留原有薪酬機制，並公開詳細的佣金計算方法。

據工會指，新方案下員工將封頂薪酬設於1.7萬港元，導致不少員工的服務年資，無法在薪金反映；此外，新方案將底薪水平統一為1萬港元，變相令年資較長員工與新入職員工底薪金對等。

佣金計算方面，原有制度中將佣金分基本佣金及表現評核佣金，兩項佣金合計佔員工全年薪金約66%。新制度下，佣金計算方法加入與公司營運成本掛鈎的條款 (俗稱GDC)，即員工需要同時達到銷售量指標並視乎GDC再發放佣金，惟工會多次要求公開GDC計法，公司則回覆此為機密，拒絕透露，工會批評做法形同黑箱作業。

更甚是，新制度同時列明員工所賺取的佣金需要上繳指定百分比予公司，員工從部分主要客戶業務所賺取的佣金，更需上繳高達75%至85%予公司管理層，致員工所賺取的佣金比以往大幅減少。

工會指，是次新方案影響營業部約40名員工，每名員工薪金大約被減3,000港元至1萬港元不等，現時向公司發出30多人的聯署信，希望公司保留原有薪酬機制。