2022年自製長假期攻略　新年請2放9　聖誕請3放10

又到打工仔請假攻略時間，政府今日(28日)刊憲2022年公眾假期，一年17天的公眾假期日子出爐，上班族想自製長假期為自己充電，農曆新年及聖誕會是最佳選擇。由於明年大初一為2月1日是星期二，及後兩日公眾假延至星期四(2月3日，大年初三)，打工仔只需在1月30日及2月4日請2天假，連同周末假期，即可放9天長假期。

2022年有不少公眾假期均接近周末，包括聖誕節，惟當日是周日，故聖誕節後的2天訂為補假，即12月26及27日，打工仔只需請3天假(28日至30日)，即可放10天長假期，即由12月24日至2023年1月2日，(2023年1月1日元旦為星期日，故翌日1月2日補假)，可與好友慶祝聖誕及迎接新一年來臨。

至於清明節想去拜山，但又不想人多擠迫(4月5日，星期二)，可在4月4日請1日假，即可連放4日，選擇在平日上山。重陽節(10月4日，星期二)亦可在10月3日請1日假，即可連放4日。

復活節假期因在4月15日，16日及18日，即橫跨星期五六一，不需請假連同周末，本身已有4天假期。而明年勞動節、佛誕及中秋節翌日皆為星期日，故被修訂為翌日補假，打工仔不需請假已有3天連假。

2022年公眾假期列表

1月1日 - 元旦(周六)

2月1日 - 農曆年初一(周二)

2月2日 –農曆年初二(周三)

2月3日 –農曆年初三(周四)

4月5日 - 清明節(周二)

4月15日 - 耶穌受難節(周五)

4月16日 - 耶穌受難節翌日(周六)

4月18日 –復活節(周一)

5月2日 - 勞動節(周一)

5月9日 - 佛誕翌日(周一)

6月3日 - 端午節(周五)

7月1日 - 香港特別行政區成立紀念日(周五)

9月12日 - 中秋節後第二日(周一)

10月1日 - 十一假期(周六)

10月4日 - 重陽節(周二)

12月26日 - 聖誕節後第一個周日(周一)

12月27日 - 聖誕節後第二個周日(周二)

*由於勞動節及佛誕皆為星期日，故該兩天的翌日將訂為補假；而中秋節翌日為星期日，故中秋節後第二日將訂為補假；另聖誕節為星期日，故聖誕節後第二個周日將訂為補假。資料來源：政府憲報