灣仔海濱休閒站今開放　設不同裝置供市民休憩

放假又有好去處！發展局公布，毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」今日(28日)正式開放，該用地面積約1,800平方米，是由同民間專業人士參與營造的海濱實驗空間，24小時開放，歡迎市民攜寵物入內。休閒站以城市後花園為主題，草坪上放設不同裝置，現有設施將維持最少半年，其後會按使用情況和市民意見延續或變更，供市民享用。

發展局表示，有關用地原為大型基建工程用地，市民從灣仔渡輪碼頭或灣仔臨時運輸交匯處步行約3分鐘即可到達，從灣仔港鐵站則需約15分鐘。休閒站以城市後花園為主題，透過「期間限定」裝置，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，色調與鄰近的「粉紅通道」互相呼應，營造出柔和溫馨的感覺。其中有香港藝術中心聯同Napp Studio，特別為用地設計一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子，設計師運用長短不一的木條子，組合成五款可移動的動物家具，方便市民放置餐具或隨身物件。

該局轄下的海港辦事處早前與海濱事務委員會舉行了「海濱公共傢俬設計比賽」，選出共20件優勝作品，該等作品自年初開始陸續安裝，當中4件優勝作品已展示在休閒站內，其設計包含了不少灣仔渡輪碼頭及舊灣仔特色的元素。

另外，為糅合社區發展概念，海港辦事處將與香港社會創投慈善基金會合作，以非牟利的形式於用地上為公眾提供多元化的創新活動及餐飲體驗，包括在草坪上將設置特色小賣亭 「WE+ Kiosk」，並與社企及社區團體合作，於海濱用地試行一系列活動，包括今晚率先由社企「全城街馬」試辦的黃昏跑步班，周末則會舉辦瑜伽體驗等。