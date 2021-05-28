警連破2假財務中介詐騙集團　拘34骨干成員涉騙830萬港元

警方早前接獲多名受害人報案，指自己懷疑墮入「假財務中介」騙案，警方經深入調查後，發現不同受害人的經歷相似，不排除是同一個詐騙集團所為。新界北總區重案組於本月10至28日展開代號「勇戰者」的拘捕行動，成功瓦解2個涉案詐騙集團，拘捕26男8女(19至49歲)涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

新界北總區重案組高級督察曹世樑指，行動搗破的2個詐騙集團犯案手法相近，第一個集團透過電話聯絡受害人，推銷年利率約0.09厘的低息貸款，當受害人表示有興趣時，騙徒會指示受害人將一筆金額存入指定戶口，或相約受害人當面交收款項，以作費用或保證金等用途，惟當受害人按照示做後，騙徒便失去蹤影。

曹指，該個集團涉及至少51宗同類騙案，29男22女(24至72歲)受害人於去年8月至今年2月一共被騙去480萬港元，個別損失1萬元至15萬元不等。

而另一個詐騙集團同樣透過電話推銷低息貨款，惟騙徒稱申請人需要參與一個投資計劃，以製造現金流入流出的假象，繼而通過銀行的壓力測試。申請人按指示存入款項後，獲得一個投資平台的模擬戶口，惟因戶口的結餘與其存入的款項相等，受害人一直不虞有詐，直至要求提取款項不果，始知自己上當受騙。

曹指，該個集團於2019年11月至2020年4月一共騙取18男16女(29至76歲)款項約350萬港元，受害人個別損失1萬至85萬元不等，當中包括專業人士，例如有1名29歲投資顧問，為申請20萬元貸款而損失3萬8千元，亦有1名66歲安老院護理員，為申請450萬元貸款供其兒子籌備婚禮及用作置業首期，而被騙款85萬元，亦為本案中損失最大的受害人。

警方在行動中拘捕2個詐騙集團一共34名骨幹成員，當中大部分報稱無業，亦凍結其約80萬港元存款。警方經盤問及進一步調查後，初步發現部分被捕人有黑幫背景，將進一步調查詐騙案是否涉及黑幫指使，不排除有更多人被捕。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎呼籲市民切勿輕易相信陌生人來電，對方自稱財務公司、中介或銀行職員時，均可記下其職員編號、姓名及電話號碼，以便向相關機構核實身份，此外，市民亦可於公司註冊處網頁查閱持牌財務中介名單，強調牌照規定財務中介不得向客戶收取費用、保證金等，市民亦應避免下載陌生人提供的不明投資程式、平台，如有懷疑受騙，應盡快向警方求助。