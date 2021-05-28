王沛詩接替梁定邦　任新一屆監警會主席

政府今日(28日)宣布委任王沛詩為獨立監察警方處理投訴委員會主席，任命由下月1日開始，為期2年。

王沛詩為執業大律師，現任最低工資委員會主席，並在多個委員會擔任委員。她曾在2005至2010年擔任監警會委員，協助監警會在2009年6月順利過渡成為獨立法定機構。王沛詩接替任期於本月底屆滿的現任監警會主席梁定邦。王亦是建制派「班長」廖長江的妻子。

保安局感謝梁定邦自2018年6月起擔任監警會主席，期間經歷了2019至2020年社會的最艱難時期，克服不同挑戰，為現時的投訴警察制度作出大量工作和貢獻，深表謝意，並相信在新主席領導下，監警會將繼續積極發揮其獨立的法定監察職能，進一步鞏固投訴警察制度的功效和信心，確保市民的投訴獲得公平公正處理。

監警會根據《監警會條例》成立，該會為獨立法定組織，負責監察和覆檢投訴警隊成員個案的調查工作。《監警會條例》對監警會的職能和權力，以及兩層投訴警察制度賦予法定基礎。警方亦必須根據條例履行其法定責任，遵從監警會提出的要求。監警會現時有一名主席、3名副主席及20名非官方成員。