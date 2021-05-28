14歲女生非法集結　官念其喪父抑鬱判感化

前年9月下旬，有市民到旺角警署一帶聚集，警方在現場拘捕一名14歲女童，控以非法集結罪。她經審訊後被裁定罪名成立，今天（28日）在西九龍法院獲判感化24個月。裁判官陳慧敏強調本案被告情況特殊，今次判感化非因為被告年輕，而是考慮到案發前2個月被告父親過身，被告因而患上抑鬱症。裁判官明白有精神問題的青少年，若被判拘留式刑罰可能會加劇病情，因此依從建議判處感化令。

本案14歲女被告被控一項非法集結罪。控罪指她在2019年9月24日至25日，在旺角彌敦道太子道西及水渠道的公眾地方，與其他不知名人士參與非法集結。辯方求情指，被告承認曾對警員作出不禮貌行為及手勢，並曾經用雷射筆照向警方。她明白被判拘留式刑罰並無可厚非，但希望法庭考慮被告失去父親已感到十分傷痛，甚至因此而患上抑鬱症，請求法庭從輕發落。

裁判官判刑時指，非法集結屬嚴重控罪，即使控罪不涉及暴力，也可能會導致暴力事件萌芽。考慮被告的特殊情況，決定判24個月感化令，期間被告須在指定地點居住，每晚7點至翌日早上6點半要守宵禁令，並須依從感化官指示參與小組活動及接受心理和精神科治療。裁判官引述被告在求情信表示不想留案底，但根據上訴庭指引，被告需要留有案底。裁判官最後寄語被告望向將來、努力讀書，因她已浪費數年時間重讀中一中二課程，希望被告不要辜負母親對她的期望，勤奮向學。