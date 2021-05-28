尾隨少女偷拍並上樓非禮　送貨員認罪候判

送貨員承認去年尾隨身穿T-shirt短褲的14歲女童進入大廈升降機，先是站在女童背後伸手入褲自慰，又疑似以手提電話拍攝女童雙腿，後更藉詞讓女童帶他往後樓梯的垃圾房時，乘機大肆非禮，包括強吻及撫摸女童胸部。幸好鄰居聽聞嘈吵聲往查看，女童才被解救。他今天（28日）在區域法院承認非禮及意圖犯可被逮捕罪行而遊蕩2罪，法官下令將他還押至6月18日，期間索閱其背景、精神及心理報告再判刑。

26歲被告謝俊昇，過往曾因誘使一名13歲女童回家拍裸露片段及非禮而被定罪，被判入勞教中心。此外，他是在涉及一宗盜竊案，獲警方擔保候查期間犯下本案。辯方求情指被告在案發當日送貨到藍田後，便在該區附近徘徊，一時衝動下犯案。被告表示他並非孌童，並撰信向事主道歉。

案情指，去年3月27日傍晚7時許，事主X運動後回到居住的平田邨某座，戴眼鏡及口罩的被告尾隨X入升降機。X到達住所樓層時，被告拍X肩膊，問X垃圾房的位置。X以為被告是新住客，便帶他往後樓梯垃圾房。被告這時突然抓緊X肩膊，X雖大聲呼救，卻遭被告捂口，又被恐嚇會以刀𠝹花臉。

被告其後不理X掙扎，拉低雙方口罩強吻X嘴數十秒，又隔褲摸X臀部，且伸手入X衣服內摸腹及捏她胸部。後因鄰居聞聲趕至，被告才逃去。警方及後翻看閉路電視片段，發現被告尾隨X進入升降機後，站在X後面伸手入褲自摸下體，又以手提電話對着X雙腿。而被告非禮X前，更被拍到在商場尾隨另2名穿背心的女子，疑似用電話拍攝2人。閉路電視並拍到被告右臂有紋身。被告事後被捕，警方檢取了其電話及電腦等後，發現被告曾瀏覽關於街頭偷拍裙底照、及另外5宗非禮案的新聞。