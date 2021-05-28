官二代涉襲警　自辯稱當時以為為國安查案

自稱是內地「官二代」的香港大學男生，被懷疑是電話騙案騙徒，在遭警員截查時，男生涉嫌抗拒警員，結果被控3項襲警罪。男生否認控罪，今天（28日）在觀塘裁判法院續審。他今天自辯稱，當時他相信自己被「國安」徵召入伍，案發當日是奉召去調查不法事件，卻突然遇襲。他聲稱當時以為制服他的警察，是「不法之徒的爪牙」。

操普通話的20歲被告杜立衡，被控在2020年9月3日，在牛頭角彩盈邨某座的後樓梯，襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。他早前曾報稱其父親是在內地負責稅務工作的官員。他今出庭自辯時指，他案發前曾收到1名自稱姓陳的男子來電，對方自稱國安，指他涉及一宗洗黑錢案。被告指當時對方提供的資料與國安極為相似，故他信以為真，而經過一番波折後，他最終獲得對方委任為國安，為國家調查不法事件。

被告供稱在案發當日，上述的陳某透過電話，指示他送一個包裹給一名鄧姓老先生，惟鄧的住所無人應門，他遂致電鄧約對方在下午3時半會面。惟他等至近4時半，才在鄧所住大樓的地下電梯大堂與鄧相認。之後他和鄧一起乘升降機到3樓，步出升降機後，他便隨即遭一人從後拉雙肩，又有3人在他前方拉扯他。該3人就是控罪列出的3名報稱遇襲警員。

被告表示，當時所有人都在說他聽不懂的廣東話。他不斷大喊救命並扭動雙手掙扎，及後掙脫並在慌不擇路下衝進防煙門，再被上述4人包圍及捉住雙手。他嘗試用膝蓋開路，但被人捉住了膝蓋及失去重心，先跪地再整個人趴倒地上。其後他雙手被鎖上，並有人用膝蓋壓住他背部。被告表示他當時以為那些人是不法之徒的爪牙，要殺他減口。杜又繪聲繪影地在庭上喊到「甚麼事？你們要幹甚麼？我甚麼都沒有做！」