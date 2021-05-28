50年來屢被定罪　七旬槍癡藏械判囚74個月

多次牽涉藏槍案的七旬「槍癡」，3年前被警方在其西貢住所搜出共18支真槍、近2000粒子彈。他今日（28日）在高等法院承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，被判監6年2個月。法官李運騰批評他未有妥善保管槍彈，其中2支長槍更是隨意放在家中浴缸，一旦槍彈遭歹徒偷走，對他住所附近的社區，乃至香港社會的治安都帶來嚴重風險。

現年73歲的被告劉以禮，被控於2018年10月25日，在西貢躉場一單位，無牌管有14支手槍、3支長槍、1支左輪手槍、3支槍管、3個滑架、1把槍閂、1948發實彈及25枚子彈。據控方資料，被告過往有多次無牌藏有槍彈的案底，分別於1966年、1977年、1984年及1999年被定罪，最後一次被判監3年。案情指案發當晚9時許，警方到被告住所搜查，搜出涉案槍彈。警誡下，被告承認涉案槍彈均由他持有，並說：「我都控制唔到自己，畀次機會我」，他在錄影會面時就透露自己在上址居住逾卅年，藏槍興趣「好難戒得甩」。但警員問他涉案槍彈的來源，他則保持緘默。

辯方求情指，被告自18歲起任職潛水工程師，專責海床勘察工作。他有一名兒子，與妻子已分居15年，案發時獨居。他早於1998年已被確診患有執着強迫症，但醫生指他願意戒掉藏槍癖好，重犯機會低。辯方強調，被告從未使用、展示或出售涉案槍彈，犯案只因對槍械有「壓倒性的熱心和沉迷」，而被搜出的槍械當中亦有2支已經失效。辯方又呈上由被告的僱主，及一名行政會議成員撰寫的求情信，該名行會成員表示，被告曾參與1971年佛山號沉船事故的打撈工作。

雖然法官信納涉案槍彈只作收藏之用，亦相信被告未有將槍彈隨身攜帶或使用，但法官亦指出涉案槍彈數目多，搜出的子彈可用於案中槍械，被告未有妥善保管槍彈，將槍彈擺放在客廳的雜物堆中，其中2支長槍更是「無遮無掩」隨意擺放在浴缸，一旦有歹徒潛入其家中將它們偷走，對附近社區乃至香港社會的治安都帶來風險。被告雖沉迷槍械，但這並非干犯同類案件的藉口。他早年已確診患有強迫症，但他一直未有決心接受治療，控制他的藏槍欲望，表明不會因其患病而給予減刑。在考慮到被告已年邁但有多次前科之後，法官最終決定判被告監禁6年2個月。