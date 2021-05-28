屯馬綫成人票價全程23.5元　4車站車費優惠5毫至1元

屯馬綫將於下月27日全線通車，屆時土瓜灣站及宋皇臺站兩個新站，連同何文田及紅磡新月台會一併啟用，全長56公里的屯馬綫共設有27個車站，全程需時73分鐘，成人八達通及二維碼車費價格為23.5港元。港鐵表示，屯馬綫會首設車廂載客情況顯示、站內亦會有機械人協助票務，新通車涉及的4個車站車費將有5毫至1元優惠。

港鐵今午（28日）於土瓜灣站內舉行記者會，並由港鐵車務總監李家潤及商務總監楊美珍在站內主持亮燈儀式，介紹新車站的設計以及於屯馬綫應用的各款新科技。李家潤表示，屯馬綫將為本港最長鐵路，全綫共有6個轉綫站，接駁東鐵綫、觀塘綫、東涌綫及荃灣綫。

通車後屯馬綫連同所接駁的4條重鐵綫，已佔港鐵10條重鐵綫的一半，以「四通八達」形容，相信可分流其他綫路的乘客。而屯馬綫繁忙時間每3分鐘1班車，往後來往土瓜灣及尖東只需10分鐘，到荃灣西半小時內可達。

李續指，設計車站時除了方便街坊，亦想凸顯社區特色。宋皇臺站設計糅合考古，會展現工程間發現的文物，並將重置古井。而土瓜灣站則以融入社區為題，邀請百多位街坊分享家中物品，並由藝術家製作成名「家」的作品，現放於站內大堂。

屯馬綫亦首設車廂載客情況顯示，以綠色、黃色、紅色作提示，綠色指車廂載客量大約或少於一半便利乘客上車、黃色指車廂載客量達到一半至差不多滿載、紅色則指車廂已經滿載，將方便乘客揀選空間較多的車廂，站內亦會有機械人協助票務、乘客查詢、清潔等事宜，將來亦會擴展至大圍站使用。

對於票價「短貴長平」，以紅磡站作起點為例，乘搭6站至顯徑票價9.6港元，惟再乘多5站至石門站，票價反而更平，僅7.9港元，楊美珍解釋，隨鐵路網絡轉變，車費出現「不規則」在所難免，將會以每年車費調整作出理順。楊又指，將會提出車費優惠至今年年尾，乘客於宋皇臺站和土瓜灣站乘搭港鐵車程，成人八達通可獲扣減1港元，小童及長者八達通扣減0.5港元，顯徑站、啟德站優惠亦會延續至年尾。

土瓜灣站及宋皇臺站將分別於6月12日及13日開放公眾參觀，市民可於6月2日預約。開放日每節1小時，每節約800人可參與，每位人士可帶3位朋友參與開放日。記者現場所見，土瓜灣站大堂兩邊牆身分別為藍色及泥黃色，鄰近C出口的大堂設3台售票機，入閘後步行至大堂中央，便有上落月台的電梯，旁邊則是洗手間及育嬰間。

根據土瓜灣站內的圖示，該站共5個出口，A出口鄰近炮仗街、B出口鄰近樂民新村一期、C出口則鄰近高山道公園、而D1及D2出口則分別鄰近漆馬大廈及淅江街。