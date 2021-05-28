探黎智英講612基金籌款　元老級教士偏離宗教原意　懲教派員陪伴

懲教署一直鼓勵在囚人士在獄中參與宗教活動，以及與宗教人士會面，藉以令在囚人士在道德和靈性方面獲得幫助，惟有關安排近日疑被人濫用。自壹傳媒黎智英等民主派及反修例人士陸續進入懲教院所服刑及羈押，經常獲有有元老級專職教士之稱的宗教人士探訪，但對話並非主要談及宗教信仰，而是疑為在囚人士通風報訊，包括談及「612基金」如何籌款等，已偏離宗教意義。為此，懲教署已根據權限，安排更生事務組職員陪伴相關專職教士進行宗教探訪，以確保探訪目的與宗教有關。

有資深懲教人員透露，一直以來署方安排獲批的專職教士自行到院所內不同地點，接觸在囚人士提供宗教服務。過往在場同事只會離遠觀察。

但據悉，自年初開始，參與暴亂等相關罪行的骨幹人物被覊押，並因保安理由，被囚禁及分隔在不同院所及地點。近月前線人員發現個別元老級專職教士進入院所只探少數骨幹人物，並懷疑為個別在囚人士傳遞訊息及討論612基金及籌款等與宗教無關的事。

該名資深懲教人員指，經評估情況後，懲教署隨即下達指令，安排更生事務組同事在相關元老級專職教士在院所內提供宗教服務時，陪同左右。

根據懲教署網頁指，宗教服務着重從道德和靈性方面去幫助在囚人士，使他們現在和將來均可得益。凡自願參與的在囚人士、不論是否有宗教信仰，均可透過懲教署專職教士、義務專職教士及其他宗教機構的探訪人士、獲得宗教服務。服務範圍包括探訪、教學、輔導、宗教崇拜及康樂活動。

懲教署發言人表示，所有獲批准進入懲教院所的非政府機構人員、專職教士等，院所管方會因應院所運作及保安考慮等因素作出適當安排，當中包括由更生事務組職員從旁提供協助。