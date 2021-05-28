旅行社推郵輪公海遊團　預料旅遊業復甦需至少2年

郵輪「公海遊」最快7月底推出，不少旅行社近日推出郵輪團產品望搶佔市場。東瀛遊執行董事禤國全今日（28日）指出，郵輪公海遊有助香港旅遊業「破冰」，該集團已推出有關產品，目前收到小量訂單，預期有公司或大型家庭陸續包團，但他相信業界回到疫情水平仍有一段距離，料香港旅遊業需要最少2年才能恢復高峰。

禤國全指出，集團昨日推出有關「公海遊」產品，部分日子平均600多元便可享受3日2夜，因此預期反應踴躍，目前已收到小量訂單，加上疫情下不少市民選擇宅度假Staycation，而公海遊價錢與之相若，預料產品會吸引不少客人。

不過，他認為，旅遊業務收入不能單靠個别產品就能夠回復到疫情前水平。由於各地疫情反覆，市道好轉取決於疫苗接種，不排除香港旅遊業要2年時間才回復至高峰時期。如果本港確診數字「清零」，香港便有可能通關，而澳門及內地預料為最快通關的地區，相信有助本港旅遊業恢復。

他又提及，集團暫時有2間分店結業，今年首季裁減部分領隊及導遊，暫時未有第二波裁員計劃。另外，日本大阪疫情嚴峻，當地酒店業務仍然停頓，旗下沖繩酒店平均入住率20%，不過疫情吸引更多當地人入住，對未來酒店業務審慎樂觀。

另外，金怡假期亦推出多團郵輪團，於7月30日啟航，乘搭皇家加勒比國際遊輪的海洋光譜號，可選擇3日2夜、4日3夜或5日4夜，人均1,000港元起。