男子性侵繼女反指遭誣告　兩項強姦罪成候懲

中年漢由繼女8歲開始，在3年內涉嫌多次性侵犯繼女，更要她模仿色情片內女性呻吟及性交動作，並要她進行肛交。他否認3項非禮、3項強姦、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出的肛交罪，辯稱懷疑妻子索款不遂教唆繼女誣告他。案件經審訊後，陪審團今天（28日）裁定被告其中2項強姦罪成，法官押後至6月30日判刑，並會索取事主及其母親的心理創傷報告。

控方指稱，本案源於一段中港婚姻，57歲被告W.K.Y.與內地女子Y於2012年結婚，當時約5歲的事主X便成為被告的繼女。在2015年9月至2016年7月期間某天，被告在海豐家中，X遭被告首次強姦，當時X只有8歲，X與表妹在家，被告拉X進房後鎖門後強姦她。即使X因痛楚哀求停止，仍無法遏止被告繼續，直至表妹在外敲門，X才能藉故離開。X與母親於2017年獲單程證來港，X繼續遭被告性侵犯，在2018年9月至2019年初，被告再次強姦X，又命令X模仿片中的性交動作和女性呻吟聲，要X嘗試騎在自己之上。

案件審訊期間，法官指示陪審團裁定被告其中1項非禮不成立。經過審訊後，由5男2女組成的陪審團一連2天退庭商議約13個小時後，裁定被告其中2項強姦罪成，餘下控罪則不成立。據控方庭上透露，被告過往曾3度結婚，曾有4次定罪紀錄，當中涉及11項與不誠實有關的罪行。