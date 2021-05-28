憂接種新冠疫苗後不適　團體倡推行有薪「疫苗假期」　

有工友擔心打針後或有輕微反應，但請假便會「手停口停」。

本港新冠疫苗接種率偏低，工聯會今日（28日）舉行記者會，要求政府加強鼓勵市民接種疫苗，並應推動商界為員工設有薪「疫苗假期」，以提升接種率。工會又指，政府應為被隔離檢疫打工仔提供檢疫津貼，建議每日約500港元，以免他們「手停口停」。

工聯會權益委員會主任丘燿誠指，有工友擔心接種後或有輕微反應，如頭暈、肌肉痛及疲倦等，如因而要請假便「手停口停」，故對打針卻步。他認為，政府應推出更多接種疫苗後的方案，例如擴大營業時間及場地的人數限制、推動商界為員工增設有薪疫苗假。

本周起，無醫生證明書證實不宜接種疫苗的從業員，需自費檢測。香港旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺指，有工友反映找醫生簽發證明書有困難，故希望當局考慮在疫苗中心設當值醫生，經評估後向不合適接種人士簽發證明，同時應續為特定群組工友提供免費檢測。

工聯會權益委員會副主任梁子穎指，檢疫期間若無染病便無法取得病假證明，有工友因而被要求扣年假或放無薪假。他指，政府應為無檢疫有薪病假的受僱人士、自僱人士提供檢疫津貼，津貼以每日計算，建議金額為每月工資中位數約80%，即每日約500港元，當局亦應參照沙士安排，向檢疫人士發出病假證明，方便工友向公司領取有薪病假。