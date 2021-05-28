入境處反非法勞工行動拘11人　其中4人為假難民

入境處本月在各區展開一連串反黑工行動。

入境處本月24日至27日期間，在全港各區展開一連串反非法勞工行動，包括「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」及「權能者行動」。所有行動中一共拘捕11人，當中8名懷疑非法勞工，當中有4人為持「行街紙」的假難民，分別來自印尼、孟加拉及巴基斯坦。其餘被捕人士則為2名涉嫌聘用非法勞工僱主，以及1名涉嫌協助及教唆者。

行動一連四日進行，入境處執行代號「曙光行動」期間，搜查24個目標地點，包括停車場、健身中心、食品工場、按摩店、住宅大廈及餐廳，共拘捕5名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為1男4女，年齡介乎26至45歲。當中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；據悉2人分別為來自印尼及孟加拉，均從事洗碗工作。

另有1名女子亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證；2名因涉嫌聘用非法勞工被捕的女僱主，年齡分別為54及59歲。

此外，於「冠軍行動」及「權能者行動」中，執法人員於中環及九龍東區搜查了115個目標地點，包括美甲店、按摩店、住宅大廈、餐廳及髮廊，共拘捕3名懷疑非法勞工及1名涉嫌協助及教唆者。

被捕的懷疑非法勞工為1男2女，年齡介乎32至37歲。當中1男1女持有「行街紙」，據悉，男為巴基斯坦的外賣員，而女則為孟加拉洗碗工。此外，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1名女子，年齡為44歲。