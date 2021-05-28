灣仔汽油彈案　被告辯稱對同案女被告有好感

3名男子被指於前年11月，在灣仔一單位藏有逾百枚製成及半製成的汽油彈，因而被控管有物品意圖摧毀或損毀財產罪。3人否認控罪受審。案件今（28日）在區院續審，法官裁定所有控罪表證成立，其中一名21歲任職裝修工的被告作供自辯，自揭對同案一名女被告懷有好感，當日以為可以和對方獨處才應約到涉案單位，豈料到埗才知有其他被告在場，直言「同預期好大出入」，因此感到不開心及失望。

3名被告為鄭錦輝、丘建威及黃建棋。他們被控於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，管有59枚汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的淺黃色液體、約一公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。案中另外2名被告莫禮滔及女子楊泳茹早前已認罪，各被判囚38個月。

法官今天裁定控方指控表證成立後，鄭錦輝及丘建威選擇不作供也不傳召證人，黃建棋則決定自辯。黃表示他任職裝修工，2019年4月左右，透過朋友聚會認識同案被告楊泳茹，他對楊有好感，直言「如果係佢（楊）約，基本上都會應承」。2019年10月31日，楊約他到涉事單位單獨食消夜，期間楊向他談到政治理念，及因社會狀況而感到不快。黃自言不太熱衷「社會發生嘅嘢」，因此大多時間只是在聆聽。

同年11月2日凌晨，他與朋友喝酒後，便應楊的邀請到涉案單位。他到達後，才知道案中其餘3名男被告也在場。他並不認識這3人。黃坦言「有少少失望」，指「諗住可以好似前一晚咁單獨見面，無諗過有咁多其他男仔喺度」。黃續供稱，當晚他發現單位多了些裝有玻璃樽的垃圾膠袋，他以為是拿去回收。由於酒後覺得疲倦，黃得到楊同意後，便留在單位睡覺，之後卻被門外的嘈吵聲弄醒，「似有人鑿緊嘢」。他感到「好驚」，便即時戴上眼鏡落床，赤腳跟隨其他人自露台跳到樓下單位，他透露自己落地期間傷了右腳。