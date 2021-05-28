調查揭逾半市民反對明日大嶼　團體憂計劃帶來極大經濟負擔

政府在本港出現財政赤字下仍強推明日大嶼計劃，去年尾並已通過計劃前期研究撥款。有關注團體今日(28日)發布市民對於明日大嶼及土地發展意見調查，結果發現逾一半受訪者反對計劃在交椅洲和喜靈洲附近填海興建人工島。團體代表認為計劃料為本港帶來極大經濟負擔，或破壞政府「審慎理財」的原則。

香港民意研究所之香港民意研究計劃及基督徒護守大地聯盟，於本月24日至27日以網上調查方式，收集了逾6,200個本港市民意見。調查結果顯示，有53%受訪者對明日大嶼填海建人工島之舉表示反對，另有31%表示支持，其餘的受訪者則稱一半半或不知道。調查又發現除了填海，另有78%支持收回部分新界棕地重新發展、64%受訪者則支持收回部分私人遊樂場地契約用地重新發展。

團體代表直言，明日大嶼造價高昂，就算分攤多年建造，日後每年除了應付其他基建開支，每年仍要耗資近千億港元填海造地，屆時料破壞政府審慎理財的原則。

此外，團體就港人對禁聚措施的意見，於本月17日至24日以網上調查方式，收集了逾6,500個意見，結果逾90%受訪者均認為現行禁聚措施太緊。團體代表直指，禁聚措施愈搞愈複雜，從業界不甚認同相關措施，就反映政府在決策諮詢和溝通工作有所不足，批評指本港抗疫清零目標一直海市蜃樓，與禁聚措施可謂「一脈相承」，難以捉摸。