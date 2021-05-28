盜用他人身份開設銀行戶口　警搗詐騙集團拘3男

警方最近接獲2間實體銀行及1間虛擬銀行報案，指有人利用偽造的身份證明文件開立銀行帳戶，嘗試申請個人貸款、開設信用卡戶口及洗黑錢等。警方經深入調查及情報收集後，鎖定一個詐騙集團，相信他們於去年11月至今年4月期間，盜用7名受害人的身份以偽造身份證，從而在3間銀行申請開立9個戶口，其中5次成功開戶，並以該手法騙取約30萬港元，連同企圖嘗試詐騙的款項，案件牽涉約320萬港元。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方於昨日(27日)清晨時分，突擊搜查2個分別位於粉嶺及天水圍的住宅單位，檢獲大量證物，包括用作偽造文件的工具、偽造身份證、偽鈔、屬於他人並已報失的身份證、銀行文件、約值1,200港元的懷疑冰毒等。行動一共拘捕3名男子(34至46歲)，涉嫌「行使虛假文書」、「詐騙」、「串謀詐騙」、「製造偽製紙幣」及「藏毒」。警方將聯絡有關人士作深入調查，以了解犯罪集團是否涉及其他案件，以及是否有更多受害人。3名被捕男子仍被扣留調查，其中2人稍後將被落案起訴，案件於明日(29日)在觀塘裁判法院提堂，有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，詐騙集團會先從多個不法渠道收集他人的個人資料，包括身份證、銀行信件、月結單等，之後會利用有關資料製作虛假身份證，上面會印有其他人的身份證號碼、姓名、出生日期等，惟相片則為詐騙集團成員的容貌。

犯罪集團其後會使用偽造的身份證，在不同銀行進行網上開戶。由於疫情關係，除了虛擬銀行外，實體銀行亦接受以手機應用程式進行開戶，而開戶流程均大同小異，申請者需拍攝身份證，並上載自拍照作核實。當成功開戶後，犯罪集團會利用網上理財方法，申請私人貸款或信用卡，再進行現金透支及購物，從中獲利，更會利用戶口清洗黑錢，其中有人曾利用假支票，企圖將210萬港元從一名受害人的戶口中，轉帳至犯罪集團的傀儡戶口，幸銀行留意到收款戶口有問題，並與受害人作澄清，成功阻止交易，受害人沒有蒙受損失。

商業罪案調查科高級督察鄧啟榮呼籲市民，在人多擠迫的場合，應好好保管財物，若發現遺失身份證，除了向當局報失及辦理補領外，亦應盡快通知名下戶口的銀行及信用卡公司，以便銀行即時更新紀錄，避免不法之徒盜用失物，造成進一步財物及金錢損失。而獲發新的身份證後，應盡快通知銀行或信用卡公司更新紀錄。

另外，市民不要輕易向第三者披露個人資料，並小心陌生來電等。近期詐騙案種類日新月異，案件數字及涉案金額有上升趨勢，市民應提升防騙意識。