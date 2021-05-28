政Whats噏：驚險通過注資獎券基金　議員群斥政府應「睇餸食飯」

本港疫情持續，連累獎券基金有關六合彩獎券嘅收入大幅下跌，政府申請11億港元追加撥款以向基金注資，提供更多福利服務。但有議員不滿政府未有「睇餸食飯」，建議增加六合彩攪珠次數確保有穩定收入。另外有議員不滿政府去年利用11億港元基金興建同福利無關嘅隔離設施，條數咁啱一樣，質疑係要申請追加撥款填數。

立法會財務委員會今日(28日)甫開始就先繼續討論向獎券基金追加嘅撥款項目，其實該項目喺上周討論時，就已經爭議十足，議員仲要求勞工及福利局提交補充文件先再傾。但點知議員謝偉銓就相當不滿喺今日開會前2個鐘先收到文件，鬧爆政府係咪認為福利項目企喺道德高地，立法會就一定要批准。而議員葉劉淑儀就不滿局方並冇搵佢哋傾過，只係見到同政黨嘅議員容海恩就係咁意傾吓，仲話勞福局政治助理可能同佢哋係世交喇，見到佢拍吓膊頭就算。

另一議員田北辰就批評政府利用基金興建隔離設施，質疑檢疫同福利係兩回事。而政府當時聲稱唔會影響福利服務，之不過今次再到立法會申請追加撥款似乎就係「填數」。佢認為若然無法控制收入，就應該「睇餸食飯」囉。勞福局副局長何啟明就企硬話「兩個11億冇親戚關係，係兩碼子嘅事」，又話相信市民對社福需求未必會想「睇餸食飯」。而興建隔離措施保障市民唔染疫，亦都係有利於社會福祉喎。

至於議員陸頌雄就話，相信喺街上問市民咩係獎券基金，10個有9個都會話佢哋輸咗六合彩有份貢獻，唔知政府有份承擔。佢形容現時基金係名不正、言不順，建議重新命名。何啟明話會諗吓改名嘅建議，之不過社會福利署副署長郭志良即刻搶答話自60年代起已經沿用名稱，應該唔會改名喎。陸頌雄直斥郭態度傲慢，唔明點解當場拒絕建議，仲直言「其實仲想唔想我支持㗎」。何啟明無奈再出嚟解畫，澄清呢刻唔會改名，但會再研究意見。

大家拗咗一大輪，去到等待點票結果時，會議室外嘅政助同新聞秘書都屏息以待咁望實個直播屏幕，而會議室內嘅何啟明就猶如熱鍋上的螞蟻，見到最終以13票贊成、12票反對同2票棄權下勉強通過項目，個樣即刻好似放下心頭大石，仲向議員露出笑容。議員步出會議室時，都紛紛向局方代表講「你哋好彩」咁話！