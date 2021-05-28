剷車司機被指性侵親女4年　辯方指全屬誣告

剷車司機被指自親生女兒12歲起、性侵對方4年之案件，今天（28日）繼續於高院審訊，事主X接受辯方盤問。辯方指X所有指控均從沒發生，不過X並不同意此說法。辯方又指如X說法屬實且有很多機會逃走或反抗，事後亦可即時告知他人，X則稱當時腦海一片空白，無想過逃走、反抗或告之他人。

代號Y.C.W.的被告分別被控非禮、向16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦及亂倫等7罪，案發時間橫跨2015至2019年。X今日作供期間曾多次飲泣，需法官暫時休庭讓其冷靜。辯方就涉案7項控罪逐一向X作出盤問，指被告根本從無叫X到他的床睡，並指如果真有發生過，X亦有很多機會逃走或者反抗，事後亦可即時告知母親或學校社工等。X則表示當時很驚慌，「個腦一片空白」不懂反應，事後亦確實沒有向他人投訴過。

辯方指X證供所指的替被告手淫、口交、以至強姦等事件都從沒有發生，因此X才沒有即時作出投訴，特別是在廁所被強姦時，她只要大叫，母親和兄長便會即時知曉。X就堅稱有關事件確曾發生，在廁所被強姦時是因太驚慌才沒有大叫。