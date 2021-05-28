前香港義勇軍認無牌管有彈藥　求情稱曾合法擁有

去年初警方搜查油麻地一個單位時，搜出信號槍及彈藥等物品，並拘捕一名七旬退休漢，控告他無牌管有槍械或彈藥、管有爆炸品及管有違禁武器3罪。案件今（28日）在區域法院提訊，被告承認所有控罪，求情指多年前經營遊艇生意，信號彈用於海上救援，其後生意結業，他才將涉案物品寄放家中。法官把案押後至6月17日判刑，期間被告續准保釋。

案情指，2020年1月20日警方持手令，搜查73歲被告陳建達位於油麻地佐敦道54號可群大廈某室，發現1支信號槍連2個上彈器（各上了6發信號彈）、1個信號彈發射器、26發信號彈、3枚爆炸彈藥筒（俗稱「底緣擊發爆石炸藥」）、1個拳刺。被告在警誡下，表示自己曾加入皇家香港軍團（義勇軍）協會，並在當時購入涉案物品。事後警方獲海事處確認，被告從未獲得任何牌照去管有涉案槍枝、彈藥及爆炸品，其住所亦無權保管上述物品。

辯方求情指，被告持有「大偈牌」，多年前經營遊艇放租生意，擁有涉案物品。其後生意結業，他便將涉案物品寄放在家，故此犯案只是出於愚昧。信號槍用於海上求救，爆炸彈藥筒用於「拋槍繩」，即將繩索射向遠方的船隻或人員，而拳刺則是旅遊時購買的紀念品。辯方逐指，被告曾代表香港出戰東亞運動會的射擊比賽。

由於案情及辯方陳詞均未提及警方入屋搜查的原因，法官特意向辯方詢問。辯方沒有直接回答，僅重申被告將涉案物品放在家中多年，已經忘記物品的存在。