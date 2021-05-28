政Whats噏：險墮騙徒陷阱　3議員揚言報警

三名立法會議員險墮電話騙案！議員葛珮帆(EQ)同另外兩名黨友陳恒鑌(Ben)、劉國勳，日前分別收到附有電子支付工具「PayMe」驗證碼嘅短訊，其中Ben更加兩度接獲來電，要求佢透露該短訊上嘅驗證碼，而來電者更加可以講出Ben完整嘅身份證號碼添。聽起上嚟真係好恐怖喎！

幸好佢哋3個今次都無受騙，暫時亦都無任何金錢上嘅損失。之不過，今次事件就搞到EQ一肚氣，事關佢喺星期日晚(23日)收到相關短訊後，隨即打去PayMe所屬銀行了解，但搞咗45分鐘時間都未能確認短訊嘅真偽，亦未能夠聯絡到PayMe嘅職員對話，所以佢之後嬲到即刻向金管局反映事件。

EQ話，初時以為只得自己收到類似短訊，但今日(28日)同黨友開會時，銀行職員打電話過嚟道歉，先發現Ben同劉都面對呢個問題，話單計該政黨13個議員中就有3個中招，反映問題好嚴重，所以稍後會去警署報警，又會喺立法會跟進事件。佢又質疑，事件係同建制派議員早前被「起底」，公開電話等個人資料有關，又強調依家社會上起底問題嚴重，認為起底刑事化嘅工作要盡快做好！