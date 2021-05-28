曾表明不辦違法活動　港大學生會內閣「薪燧」當選

香港大學學生會在今年2月的周年大選未有選出內閣，有關補選今日(28日)結束，港大學生會學苑在社交網站發文指，候選學生會中央幹事會內閣「薪燧」全數當選，而全部院務委員會本科生代表亦成功當選。本次補選共有2,773人投票，投票率為16.34%，高於今年2月大選的15.68%，惟仍低於去年的25.66%。

2021年度港大學生會周年大選補選及院務委員會本科生代表選舉，一連5日的投票今日結束。是次補選於網上進行，總票數及有效票數為2,773張，並無廢票，投票率為16.34%。唯一候選內閣「薪燧」4名成員全數當選，將於下周履新。競逐會長的郭永皓獲2,441贊成票；反對票為191張；141張棄權票。

港大校方今年4月與學生會「割席」，包括停止為學生會代收會費、收回學生會會址等。郭永皓曾於諮詢大會表示，若果當選不會主動舉辦有機會違法的活動，盡量與校方保持溝通，在觸犯法律風險和言論自由之間取得平衡。他又指，校方日後對學生會活動有意見或施壓，會盡量與校方保持良好溝通，但強調以學生與會方利益為依歸。