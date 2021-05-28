政府計劃優化濕地公園　議員批評泊位不足設施少

天水圍香港濕地公園至今開放近14年，立法會今日(28日)通過以1.3億港元撥款提升香港濕地公園的設施。議員直言公園問題多多，不但位置偏遠，而且泊車位亦相當不足，預料公園不會是受歡迎的旅遊景點。又指園內的展覽死板，建議增設新穎設施，吸引遊客到訪。

議員梁志祥指自己曾到訪濕地公園10多次，認為位置不方便，亦很難找到泊車位，特別是一家大小下車後再走去公園亦十分不便，直言「唔好諗會係好受歡迎嘅旅遊景點」，亦「唔好講希望成為綠色旅遊景點」。此外，梁指戶外的紅樹林較室內展覽更吸引、更有變化，但不滿公園戶外地方的遮蔭設施不足，令遊人覺得「去呢個地方好辛苦、好曬」。

商務及經濟發展局副局長陳百里承認停車位有完善空間，會接納意見進行改善工程，並向公眾提供更多資訊。而現時園區有10個旅遊巴泊位，局方會繼續審視情況適時增加泊位。至於增設遮蔭設施方面，陳則強調考慮時要平衡生態保育。

至於旅遊界議員姚思榮則同意濕地公園於多年間已經老化，期望可優化園區令市民覺得值得到訪，繼而建立口碑介紹本地以至外地人參觀。但他認為現時的室內展覽廊較為死板，建議增設更多親子互動遊戲，讓市民加強對自然生態的了解。另外，他建議應在園區門口設置主要雕塑，讓遊客拍照留念。