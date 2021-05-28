小巴業界憂屯馬綫通車後搶客　料生意跌近一半

屯馬綫啟德至紅磡段全綫通車在即，勢再衝擊小巴和巴士載客量。有小巴業界表示，九龍城區一直以來只有陸路交通工具可到達，當屯馬綫鐵路通車後會途徑宋皇臺站及土瓜灣站，預料客流量會減少40%至50%，嚴重影響小巴生意，業界促港府在適當時候開放泊車禁區，讓小巴司機能夠有更多空間吸納客源，彌補損失。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，九龍區至少5條小巴線受影響，包括土瓜灣至青山道、土瓜灣至旺角、土瓜灣至荃灣等小巴線，部分駕駛此路線司機更反映生意客流量將會下降40%至50%，憂慮往後有機會削減班次，希望運輸署能開放道路泊車禁區，讓小巴司機有更多機會吸納客源。

九龍城區區議員楊振宇表示，屯馬綫通車不完全改變居民使用交通工具的習慣，若居民出發到新界東區，屯馬綫固然方便，若是出發去港島區，則要經過多次轉車，交通時間比坐巴士還要長，「坐101巴士只是塞一塞紅隧，便可到港島了」。他又指，早前101巴士線削減班次，但沒有諮詢區議會，接着便宣布屯馬綫通車，對此感到可疑，認為當局應公開巴士路線重組，不要單方面逐條路線「陰乾」。