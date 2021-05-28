港大醫學院研究員網上發布參觀照　7名瑪麗醫院病人資料遭披露

瑪麗醫院公布，一名隸屬香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系的研究員，於上周一(17日)隨部門在該院巡房及觀摩手術，期間未經許可拍照，並於2日後在社交平台發布其中6張攝於病房及手術室的照片，當中一張攝有該院7名病人姓名、身份證號碼、性別、年齡及手術基本資料的文件，而該名研究員於翌日刪除貼文。

院方周三(26日)獲悉事件後，即時與港大醫學院聯繫，院方與醫學院代表亦隨即安排與該名研究員及其指導教授會面了解詳情，並即場監督研究員刪除手機內全數13張未經許可拍攝的圖像。院方對事件表示關注，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並向香港個人資料私隱專員公署報告。

醫院已聯絡全部受影響病人，並已提醒港大醫學院職員及研究員必須謹慎處理本院病人的個人資料及遵守相關指引，並提供有關培訓，避免同類事件再次發生，院方將與港大醫學院成立聯合小組調查此事。

港大醫學院回應指，將根據聯合小組的調查結果，按照人力資源程序，採取適當的跟進行動，包括處分。港大醫學院現時已禁止該名研究員進入任何臨床範圍，以及接觸一切臨床資料。