海洋公園推港人及學生優惠　成人228元可入園附送消費券

海洋公園推出專為香港居民和學生而設的限時優惠，即日起至下月20日，香港居民可以優惠價228港元及114港元購買成人及小童門票，於平日入場(星期五及公眾假期除外)，隨票可附送園內電子現金券，總值分別為40元(成人)及20港元(小童)，可用於園內指定餐廳及小食亭以及零售店消費購物。

此外，海洋公園亦推出學生專享套票優惠，本地全日制學生可享兩款專屬套票，除包括4張特價成人門票外，套票附送合共8張園內電子現金券，總值最高達400港元。

星期一至四入場用的學生專享套票售價為820港元，而可於任何日子入場的套票售價則為港幣1,152港元，相比正價門票，總折扣分別高達42折及58折。而且，4位入場港人之中，只需其中一人為本地全日制學生，即可享用這兩款學生專屬套票。

香港居民專享平日優惠門票由即日起至6月20日下午5時在海洋公園票務處及網站發售，門票適用於5月31日至6月30日期間星期一至四入場，公眾假期除外。而本地學生專享套票則會由即日起6月20日下午5時前有售，平日用套票適用於5月31日至6月30日入場。