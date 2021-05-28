馬屎埔收地　有住戶灑下疑似火水拒遷　區議員冀清場前先通知

今早地政人員等人到馬屎埔收地，期間與受影響村民對峙。（北區連線提供）

政府銳意發展新界東北，粉嶺馬屎埔村近期亦被納入收地範圍，該村目前尚有住戶仍未遷出。地政總署今日(28日)的收地行動涉及約5戶，出動多名地政人員及警察到場，再以膠帶圍封涉事住戶家門；有到場協助的區議員指收地期間有拒遷住戶一度情緒激動在家門前灑下疑似火水，幸好最後獲說服離場。

政府早年於施政報告公布古洞北及粉嶺北等納入新界東北發展計劃，位於粉嶺北部的馬屎埔村近日展開收地。今日早上約9時有地政總署人員及警察等一同到場「封屋」，並要求住戶於15分鐘內「清場」。

北區區議員劉其烽及蔣旻正等到場協助住戶，劉指行動中有住戶灑下疑似火水拒遷，主因憂心家當未獲妥善安放而被毀，最後獲安排先行放好家當而願意離開單位。他轉述相關住戶認為今次行動事出突然，有感未獲妥善安置而被迫遷。

劉指今次涉及的5戶最終均已離場，但得悉當中有住戶因冇地方落腳而要暫住中轉房屋，另有住戶日前雖獲編配公屋，但今日才拿到鎖匙，以致一時三刻未及搬遷家當，相當無奈。劉直言明白政府以離場限期已過為由到場，但認為當局落實派員清場前可先作通知，以免住戶無所適從，「期望留多些空間予村民」。