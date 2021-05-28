政Whats噏：西貢區議會選副主席　任期惹爭議

西貢區議員周賢明日前喺無競爭下當選，以填補前區議員鍾錦麟因初選案辭職而遺下嘅主席空缺，至於周賢明原來嘅副主席職位，今日(28日)西貢區議會就召開特別會議，選出呂文光接掌副主席職務。雖然正副主席已告塵埃落定，但任期方面就惹來與會嘅建制派區議員質疑。

話說進行投票程序前，周賢明宣布當選人同佢一樣，任期由當選日至本屆區議會完結為止。在座嘅區議員張展鵬表示質疑，指去年1月選正副主席之時曾有協商任期兩年，即是到今年12月31日止。張質問周，任期至本屆區議會完結到底是按何標準？而去年嘅決定有否違反議會規則？張重申，新任正副主席都應該按當初嘅協商，任期於今年年底結束。

面對張嘅質問，周解釋做法並無違反區議會條例，自己亦無就任期向張作出承諾，又話睇返會議記錄，當時只係話7個相關委員會嘅主席同副主席職位，將於今年年底進行檢討。周話除非自己辭去主席職務，否則無人可以撬得佢走，就算新當選嘅副主席亦都係一樣。

最終呂文光獲11票，擊敗得7票嘅林少忠，當選西貢區議會副主席。