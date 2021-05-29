反黑西環冚賭檢武器及冰毒　拘7人包括17歲女主持

港島西區警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，昨日(28日)晚上約7時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查西環德輔道西260號一住宅大廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

探員於單位內拘捕一名17歲女子，涉嫌「管理賭博場所」、「藏有攻擊性武器」、「管有危險藥物」及「管有毒品吸食工具」；另外兩名男子、兩名女子及兩名俱持香港身份證的菲律賓籍女子(31至62歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章)，將被警方發出定額罰款告票。所有被捕人士已被扣留調查。

行動中，探員檢獲6部釣魚機、一批積分卡及遊戲卡、小量現金、一台電腦、兩支申縮棍、小量毒品以及一些毒品吸食工具。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。