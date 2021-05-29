200警力旺角大反黑　掃黃賭毒拘49男女

旺角警區一連兩日(27至28日）展開代號「疾響」的打擊三合會罪案行動，大規模打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊出動近200名警員，突擊巡查及搜查區內30多個場所，共拘捕49名人士，搗破10個非法賭檔、一間無牌酒吧、一個毒窟、一家售賣色情光碟的場所及一個色情場所，

行動中，警方檢獲43部釣魚機、兩張電動麻雀枱、一張百家樂賭枱、超過6000多張色情光碟、近800罐啤酒、5把牛肉刀及6件經改裝的攻擊性武器、小量冰毒、海洛英及可卡因等毒品，總值超過70萬港元。

行動中，共拘捕37名男子及12名女子(17至73歲)，部分人士有三合會背景，各人分別涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所賭博、管有淫褻物品以供發布用途、管理色情場所、管理毒窟、販運危險藥物、管有攻擊性武器、爆竊、無牌售賣酒類飲品及在沒有領有酒牌的處所飲酒等罪行。

同時，警方在搗破無牌酒吧及非法賭檔時，拘捕9名負責人，分別為7名男子及2名女子(25至60歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章），並票控場內9名男子及3名女子(25至51歲)，涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。