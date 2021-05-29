掃蕩尖沙咀中區兩間無牌樓上酒吧　拘12人包括假難民

中區警區牌照組，於今日(29日)凌晨起展開反罪惡行動，突擊搜查區內酒吧以及利源西街9至13號一個單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。行動中，拘捕一名39歲菲籍女負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）」。

同時，酒吧內8名顧客(25至46歲)，當中包括有4名印度籍假難民及5菲籍女子，其中4女為假難民，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員於房間內檢獲150支酒及兩個保溫冰箱。被捕人士已被扣留調查。

另外，警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨日(28日)巡查區內食肆、酒吧、夜總會及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員於天文臺圍搗破一個懷疑無牌樓上吧，拘捕一名姓何(45歲)男子及一名姓鄭(44歲)男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。兩人已被扣留調查。

此外，執法人員在漆咸道南一酒吧內發現兩名男子及一名印度籍女子(35至40歲)在禁煙區內吸食水煙，違反《 吸煙( 公眾衞生) 條例》，遂向相關違例人士發出定額罰款通知書。店內一名40歲男負責人則涉嫌「協助及教唆顧客於法定禁煙區內吸煙」，他將會被發出傳票。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。