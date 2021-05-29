打擊灣仔區午夜暴力罪行巡查酒牌場所　警方票控31人

灣仔警區反黑組及灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨日(28日)深夜於區內展開代號為「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內午夜暴力罪行及針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於盧押道發現一酒吧的人數超出《預防及控制疾病》（規定及指示）（業務及場所）（第599F章）所容許的上限人數。灣仔分區牌照組人員即時以相關法例，把一名男負責人帶回警署作進一步調查，並將會向相關人士作出檢控。

警員其後於今日(29日)凌晨2時許，在軒尼詩道525號的兩間樓上酒吧內，發現仍有多名顧客消遣，而部分餐枱更多過兩人一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員向酒吧內的18男10女顧客發出定額罰款通知書。而兩間樓上酒吧的一名27歲男負責人及一名30歲女負責人，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被警方票控。灣仔分區牌照組將跟進有關違規事項，向有關負責人作出檢控。

另外，警員在調查期間，發現一名女子身上有小量懷疑氯胺酮，涉嫌藏毒被捕，已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。