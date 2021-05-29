范鴻齡料2040年欠1900名醫生　醫療供求失衡嚴重

本港公營醫護人手長期緊張，港府擬修例容許合資格的海外醫生以「特別註冊」形式，回港在公營機構任職5年或以上，可在本港免試正式註冊。醫管局主席范鴻齡今早(29日)在電台節目指，政府一方面協助醫管局增加醫生人手供應，另一方面公院推行不同措施改變服務模式，採以三管齊下的方法，以減輕醫護人員工作壓力。他指，若不解決醫生短缺的問題，醫療服務供求失衡只會越嚴重，形容現時正「走一條正確道路」。

范鴻齡指，香港醫生與市民的比例，一直低於其他發達國家或地區。估計到2030年，香港會欠缺1,600名醫生，到2040年更會欠缺超過1,900名醫生。故需轉變服務模式，才可應付日對需求。

他指，第一個方向是減少需求，例如借助大數據及風險預測模型，幫助處理慢性疾病年輕化的問題，及早識別年輕的高危病人，並會為他們度身訂造個人化療程，望可延緩他們病情惡化的時間，從而大大減低他們對公立醫院服務的需求。

第二個方向是透過轉變服務模式，提供更多日間醫療服務，以及加強基層醫療服務，盡量減少病人非必要住院，這樣就可以騰空醫院病床，以及集中資源同人手，照顧病情較重的病人。第三則是發展智慧型醫院服務，讓多透過科技管理健康及幫助醫護人員處理部分繁複的醫療工作。另一方面，亦會加強公私營協作，讓更多社區夥伴，幫手照顧病情較穩定的慢性疾病病人，減輕公立醫院的壓力。

除了轉變服務模式外，當局亦會解決硬件問題，包括正進行第一個「十年醫院發展計劃」起新醫院，亦有不少醫院進行緊擴建或重建，料所有工程完成後會有約6000張病床投入服務。范透露，稍後會開展第二個「十年醫院發展計劃」，屆時將會有更多新病床和醫療設施投入服務，配合未來醫療服務發展的需要。