港府藉救市谷針　飲食業擬推7折優惠吸客

新冠疫苗事故頻生，令港人對接種疫苗反應冷淡，谷針心切的港府無所不用其極，幾乎將所有救市招數都與打疫苗掛鈎，飲食業及旅遊業等行業亦隨即跟從。行政會議成員、飲食界議員張宇人今早(29日)電台節目表示，目前業界周五六日生意穩定，惟平日周一至周四仍飄忽，加上今年母親節生意僅得2年前的7成，預料採用「C類營運模式」，即所有員工已接種第一劑疫苗的食肆會持續上升，令每枱人數最多可增至6人及營業至午夜12時等。

張又認為，快將推出的電子消費券有助生意，業界將於7月中為食客提供7折優惠，惟享受優惠的顧客必須接種疫苗及4人一枱，預料措施會推行兩個月。

旅遊界議員姚思榮則指，旅遊業受疫情限制而冰封一年多，最近重開本地團亦只能惠及十分之一的本地旅行社。他敦促政府想辦法盡快通關，相信與內地及澳門通關的前提是接種疫苗。他又呼籲政府日後恢復跨境遊後與業界商討，並透露有旅遊景點及旅行社願向已接種疫苗的旅客提供優惠。