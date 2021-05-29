可口可樂營業部員工不滿減薪　遭注銷職員證　將升級工業行動

新冠肺炎疫情打擊經濟，不少打工仔被無奈減薪或被裁員。太古飲料（香港）職工總會於昨日（28日）發起工業行動，與香港太古可口可樂約30名營業部職員到公司門外罷工靜坐，抗議公司趁疫打劫，強迫員工接受大幅度減薪的薪酬調整。然而，工會於昨日與公司談判後，公司態度依舊強硬，工會宣告談判破裂，並於今日（29日）聯同其他部門發起升級工業行動，強烈要求公司須正視員工訴求。

工會表示，早前得悉公司於內部通告中列明員工如不接受減薪方案，公司將於本月28日直接解僱員工，而工會稱雖多次約見管理層表達不滿，員工亦向公司發出30多人的聯署信，期望公司可保留原有薪酬機制，惟公司仍舊以解僱強迫員工接受方案。工會形容，管理層以威嚇字眼迫使員工接受方案是做法卑劣，批評公司提出的減薪方案是變相打劫。

工會又稱，有營業部職員昨日嘗試以職員證拍卡進入廠房大堂時，發現職員證已失效，同日再有營業部職員嘗試於下班時間拍卡，獲人事部職員通知，公司已注銷多名營業部員工的職員證。工會認為，本來根據公司通告，本月28日為不接受新方案員工的最後上班日，批評公司提早注銷職員證的做法毫無理據，更見公司毫無溝通的誠意。

工會批評，多輪談判中公司一直說法反覆，提出建議亦反映公司仍然毫無誠意。故在無法與公司溝通的情況下，決定聯同其他部門持續發起升級工業行動，要求公司必須即時回應員工訴求。東網現正就事件向香港太古可口可樂查詢。