曾燕紅再度征服珠峰　創女性攻頂最快紀錄

本港首名登上世界最高峰珠穆朗瑪峰的女性曾燕紅，上周日(23日)以44歲之齡，再次登上該座海拔8,848米的珠峰，全程僅花25小時50分鐘即成功「攻頂」，獲尼泊爾官員確認刷新歷來女性最快登峰紀錄，較舊紀錄快逾13小時，而該成績仍待健力士世界紀錄確認。曾接受訪問時指，今次歷經2次才成功登頂，令她明白到取得成功前要懂得接受放棄和失敗。

有外電引述尼泊爾官員指，曾燕紅在當地時間上周六(22日)下午1時20分離開基地營，翌日下午3時10分即成功登頂，耗時25小時50分鐘。目前女性最快登上珠穆朗瑪峰頂的紀錄，是由一名尼泊爾人創下，時間是39小時06分鐘，曾的新紀錄較該紀錄快逾13小時。據報尼泊爾官員已證實團隊成功登頂，但未發出紀錄證明，曾與探險團隊目前正在返回尼泊爾首都加德滿都的途中。

曾燕紅接受媒體訪問時，提到今次兩度嘗試攻頂，稱首次登頂時，天氣報告指天氣良好，惟團隊登上海拔8500米時，竟開始出現暴風雪，形容情況較電影情節更惡劣，爬至距離頂峰只剩90米時，因團隊認為一旦上山，就再無機會下山，故果斷放棄下山。她稱團隊休息約8日後，再次攻頂終於成功，十分感謝公司及團隊的支持，又指過程中自己非常專注，發揮到疫情下進行的速登訓練。

原是中學教師的曾燕紅，為鼓勵學生決定挑戰自己，歷經重重困難後，終在2017年5月第3次挑戰時，首次成功登頂，成為本港首名登頂珠峰的女性。