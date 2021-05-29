宋皇臺及土瓜灣站下月底啟用　鄰近小店憂掀加租潮

屯馬綫下月底終全線通車，宋皇臺站及土瓜灣站將啟用，鄰近商戶直言通車後人流增加，惟預計「旺丁不旺財」，並擔心業主因而加租，更有商戶表示若然加租便會結業。另外，亦有區內居民預料未來區內住宅會加租，一旦加租會毅然搬屋。

鄰近土瓜灣站其中一個出口的麵店東主徐小姐指，每月租金近乎4萬港元，新冠肺炎疫情下生意大受影響，形容生意如「吊鹽水」，同街不少商舖已無法支撐、結束營業。她期望土瓜灣站啟用可帶來更多客人，惟擔心業主因而加租，坦言再加租將很難繼續經營。

另一間同樣位於土瓜灣的皮具店，負責人陳小姐訴說生意減半，現時正與業主商討租金，亦表明若加租很可能要結業。而有燈飾店老闆葉太則期待人流增加，生意可增加多1至2成。

鄰近宋皇臺站、一間開業30年、目測不足80呎的中醫診所，其東主陳醫師說，今年已被迫接受加租600港元，擔心屯馬綫全線通車後業主會再加租。旁邊的香燭店亦開逾20年，店主何太表示現時是「過一日、賺一日」，即使通車後人流會增加，但對做街坊生意的店舖無幫助，若加租後無法負擔就只能結業。

租住九龍城區的市民張小姐預料，隨着鐵路開通區內加租是必然，但她笑言屆時將另覓住處故並不擔心，但聽聞不少區內居民均對加租有憂慮。居於土瓜灣私樓的居民陳先生則認為，區內交通屆時必然有調整，相信巴士線只會減少班次，不會過分影響區內居民選擇。